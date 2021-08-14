Там наголосили, що вогнеборці завжди перебувають у бойовій готовності. Вони працюють під пильним наглядом лікаря Євгенії Менжуліної.
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У ДСНС побажали рятувальникам наснаги та сил у боротьбі з вогнем у Греції, а читачам – безпечних та гарних вихідних. Киян попередили, що 14 – 15 серпня у столиці прогнозують спеку, тож не варто забувати про капелюха та безпечний відпочинок.
Місцеві мешканці дякують українцям за допомогу: дивіться відео ДСНС
Українські пожежники у Греції
- Наприкінці липня Грецію охопили масштабні лісові пожежі, під загрозою опинилися десятки населених пунктів. Боротися з полум'ям допомогли проливні дощі.
- Прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що це – н айбільша екологічна катастрофа за десятиліття. "Вдалося врятувати життя, але ми втратили ліси та майно", – зазначив він.
- Місцеві правоохоронці вже затримали 118 людей, яких підозрюють у підпалах лісів. Водночас 18 з них вже взяли під варту.