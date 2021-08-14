На щастя, постраждалих серед українців немає. Про це повідомили у Посольстві України в Греції.

Раніше Допоміг дощ: Греція взяла під контроль лісові пожежі

Раніше у Посольстві розповідали, що комунікують з місцевою владою Греції. Якби виявили постраждалих українців, у взаємодії з грецькими органами їм би надали допомогу.

Що відомо про пожежі у Греції

Наприкінці липня Грецію охопили масштабні лісові пожежі. Займання виникли одразу в 46 осередках.

Ситуація погіршувалась через сильний вітер та спеку. У країні тоді зафіксували рекордні +46 градусів.

Пожежі вирували близько 2 тижнів. У результаті вигоріли понад 200 тисяч гектарів лісу, знищені сотні будинків. Людей масово евакуювали із небезпечних районів.

Боротися зі стихією грекам допомагали українські рятувальники. Сотня працівників ДСНС прибули в епіцентр пожеж.

До слова, пожежу на острові Евія називали найбільшою в історії країни.

13 серпня у країні заявили, що загасили пожежі. Однак на острові Евія виникло нове займання.

Зверніть увагу! Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж повідомляв, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.