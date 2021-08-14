К счастью, пострадавших среди украинцев нет. Об этом сообщили в посольстве Украины в Греции.
Ранее Помог дождь: Греция взяла под контроль лесные пожары
Ранее в посольстве рассказывали, что коммуницируют с местными властями Греции. Если бы обнаружили пострадавших украинцев, с взаимодействием с греческими органами им бы оказали помощь.
Что известно о пожарах в Греции
- В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары. Возгорания возникли сразу в 46 очагах.
- Ситуация ухудшалась из-за сильного ветра и жары. В стране тогда зафиксировали рекордные + 46 градусов.
- Пожары бушевали около 2 недель. В результате выгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуировали из опасных районов.
- Бороться со стихией грекам помогали украинские спасатели. Сотня работников ГСЧС прибыли в эпицентр пожаров.
- К слову, пожар на острове Эвия называли крупнейшим в истории страны.
- 13 августа в стране заявили, что потушили пожары. Однако на острове Эвия возникло новое возгорание.