Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Какую работу выполнили украинские пожарные во Франции?

Прежде всего Выгивский отметил, что эта миссия по оказанию помощи стране – члену ЕС в рамках Механизма гражданской защиты ЕС стала первой для украинских пожарных.

В состав команды вошли 70 спасателей, а также 15 единиц спецтехники.

Пожарные патрулировали лесные массивы, выявляли новые очаги возгорания с помощью дронов, а также сдерживали огонь вместе с коллегами.

Эти дни стали для спасателей из Украины, Франции, Словакии и других стран важным опытом взаимодействия.

Глава МВД отметил, что украинские специалисты смогли передать коллегам уникальные навыки, приобретенные во время полномасштабной войны.

Работу украинской команды высоко оценило французское руководство, а местные жители выразили ей благодарность.

Спасатели ГСЧС вернулись из Франции: смотрите видео

Напомним, что на юго-западе Франции и Испании разразились масштабные лесные пожары, из-за которых из отдельных районов пришлось эвакуировать сотни тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Парижу помощь в борьбе со стихией. Украинская команда стала самой многочисленной среди международных подразделений, привлеченных к ликвидации пожаров.