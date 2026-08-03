Об этом сообщили в ГСЧС.

Как украинцы помогают Франции в сложное время?

Перед началом работы украинские спасатели встретились с руководством местной пожарно-спасательной службы и представителями Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС.

По словам французской стороны, огонь охватил около 42 тысяч гектаров, а периметр пожара достиг 240 километров.

Французские партнеры отметили, что украинские спасатели будут работать на самых опасных участках, потому что они высоко ценят их боевой и практический опыт.

Кроме того, украинская команда является самой многочисленной среди всех международных групп, помогающих бороться с пожаром.

После встречи спасатели сразу же отправились в зону бедствия. Они осмотрели местность, оценили ситуацию и определили участки, где уже начали тушение пожара и сдерживание распространения огня.

Украинские спасатели прибыли во Францию на помощь / Фото ГСЧС

Украина отправила во Францию самый многочисленный отряд спасателей: смотрите видео

Напомним, что на юго-западе Франции и Испании разразились сильные лесные пожары. Несколько сотен тысяч человек пришлось эвакуировать из отдельных регионов.

Президент Зеленский предложил Парижу помощь в ликвидации стихийного бедствия.

31 июля отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей отправили во Францию.