Про це повідомили у ДСНС.
Як українці допомагають Франції у складний час?
Перед початком роботи українські рятувальники зустрілися з керівництвом місцевої пожежно-рятувальної служби та представниками Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС.
За словами французької сторони, вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів, а периметр пожежі сягнув 240 кілометрів.
Французькі партнери зазначили, що українські рятувальники працюватимуть на найнебезпечніших ділянках, адже високо цінують їхній бойовий і практичний досвід.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також українська команда є найбільшою серед усіх міжнародних груп, які допомагають боротися з пожежею.
Після зустрічі рятувальники одразу вирушили до зони лиха. Вони оглянули місцевість, оцінили ситуацію та визначили ділянки, де вже розпочали гасіння пожежі й стримування поширення вогню.
Українські рятувальники прибули у Францію на допомогу / Фото ДСНС
Україна відправила до Франції найчисельніший загін рятувальників: дивіться відео
Нагадаємо, що на південному заході Франції та Іспанії спалахнули сильні лісові пожежі. Кілька сотень тисяч людей довелося евакуювати з окремих регіонів.
Президент Зеленський запропонував Парижу допомогу у ліквідації стихійного лиха.
31 липня загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів відправили до Франції.