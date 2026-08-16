Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Яку роботу виконали українські вогнеборці у Франції?

Передусім Вигівський зазначив, що ця місія з надання допомоги державі – члену ЄС в межах Механізму цивільного захисту ЄС стала першою для українських вогнеборців.

До складу команди увійшли 70 рятувальників, а також 15 одиниць спецтехніки.

Пожежники патрулювали лісові масиви, виявляли нові загоряння за допомогою дронів, а також стримували вогонь разом із колегами.

Ці дні стали для рятувальників з України, Франції, Словаччини та інших країн важливим досвідом взаємодії.

Глава МВС зазначив, що українські фахівці змогли передати колегам унікальні навички, набуті під час повномасштабної війни.

Роботу української команди високо оцінило французьке керівництво, а місцеві жителі висловили їй вдячність.

Рятувальники ДСНС повернулися з Франції: дивіться відео

Слід нагадати, що на південному заході Франції та Іспанії спалахнули масштабні лісові пожежі, через які з окремих районів довелося евакуювати сотні тисяч людей.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Парижу допомогу в боротьбі зі стихією. Українська команда стала найбільшою серед міжнародних підрозділів, залучених до ліквідації пожеж.