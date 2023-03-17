Разведчики освободили из плена украинских женщин и детей, которых удерживали в Сирии
Источник:ГУР МО Украины
Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает своих граждан. Поэтому ночью 17 марта украинцы, которых удерживали в Сирии, вернулись на Родину.
Сотрудники украинской разведки провели операцию по возвращению граждан Украины. Разведчики освободили из плена и эвакуировали граждан Украины, которых удерживали в ужасных условиях на территории Сирии.
Читайте также Провел в плену почти год: легкоатлет Витковский вернулся во время обмена
Домой вернулись женщины и дети
В ночь на 17 марта две украинские женщины и шестеро детей пересекли государственную границу.
Украинцев вернули из плена: смотрите видео
Украина не забывает о своих гражданах в беде и продолжает бороться за каждого пленника в любой точке земного шара,
– говорится в сообщении.
Напомним, что в подвале дома под Бахмутом нашли пленного украинского бойца Алексея Гордеева. По предварительной информации, Алексей пролежал в подземелье среди убитых и тяжело раненых собратьев 42 дня. Пленный питался крошками и пил из луж. За полтора месяца Гордеев похудел с 80 до 42 килограммов.
Предыдущий обмен пленными: что известно
- 7 марта Украина вернула домой 130 человек, в том числе защитников "Азовстали", Бахмута и Соледара. Обмен пленными произошел с участием воинов ВСУ, нацгвардейцев, пограничников и ГССТ.
- В частности, среди возвращенных защитников было 87 человек из Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали", а также 35 человек из района Соледара и Бахмута. Большинство из них получили тяжелые ранения.
- По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, самому молодому освобожденному было меньше 21 года, а самому старшему – скоро исполнится 64 года. Все получат медицинскую помощь и смогут восстановить банковские карты и документы.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об успешном обмене и выразил благодарность всем, кто помогал в его проведении.
- Еще один масштабный обмен пленными состоялся 16 февраля. Тогда Украина вернула из российского плена 100 защитников, а также одного гражданского. Гражданским был Иван Самойдюк, первый заместитель мэра Энергодара.
- В ГУР МО рассказали, что для того, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата.