Разведчики освободили из плена украинских женщин и детей, которых удерживали в Сирии

Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает своих граждан. Поэтому ночью 17 марта украинцы, которых удерживали в Сирии, вернулись на Родину.

Сотрудники украинской разведки провели операцию по возвращению граждан Украины. Разведчики освободили из плена и эвакуировали граждан Украины, которых удерживали в ужасных условиях на территории Сирии.

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Домой вернулись женщины и дети

В ночь на 17 марта две украинские женщины и шестеро детей пересекли государственную границу.

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Украина не забывает о своих гражданах в беде и продолжает бороться за каждого пленника в любой точке земного шара,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в подвале дома под Бахмутом нашли пленного украинского бойца Алексея Гордеева. По предварительной информации, Алексей пролежал в подземелье среди убитых и тяжело раненых собратьев 42 дня. Пленный питался крошками и пил из луж. За полтора месяца Гордеев похудел с 80 до 42 килограммов.

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