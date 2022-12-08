Украинские регионы сковала гололедица: на дорогах вводят ограничения

Во многих областях Украины гололедица. Поэтому ограничения ввели на Кировоградщине, а на Полтавщине ввели 1 уровень опасности, то есть желтый.

Соответствующую информацию сообщили спасатели. По их данным, кроме гололеда, во многих областях также будет туман.

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Какая ситуация на дорогах из-за непогоды

Сотрудники ГСЧС сообщили, что 7 – 8 декабря в результате ледяного дождя и налипания мокрого снега на дорогах Кировоградщины образовался гололед. Это привело к трудностям движения автомобилей.

Чтобы предотвратить осложнения дорожного движения с 02:30 8 декабря на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения (от города Знаменка до границы с Днепропетровской областью и от города Александрия до границы с Полтавской областью) было введено ограничение движения всех видов транспортных средств,

– сообщили спасатели.

Впоследствии в Кировоградской ОВА уточнили, что уже сняли ограничения движения на дорогах общего пользования государственного значения, а именно:

M-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино;

а также М-22 Полтава – Александрия.

Также спасатели отметили, что для помощи водителям привлекли технику пожарно-спасательных подразделений области. В частности, только за минувшие сутки спасатели выезжали 11 раз, чтобы вытащить машины из усложненных участков дорог и кюветов. Они вытащили 15 автомобилей:

9 грузовых;

1 автобус;

а также 5 легковых автомобилей.

Непогода на Кировоградщине / Фото ГСЧС

Более того, из-за непогоды в Александрии утром 8 декабря городские автобусы не вышли на маршруты. Коммунальщики уже посыпали дорогу противогололедной смесью, однако пути и дальше опасны для движения транспорта.

Поэтому при благоприятных условиях и действиях реагентов, которыми обработали дороги, выполнение рейсов планируется возобновить во второй половине дня (8 декабря – 24 канал),

– заявили в городском совете.

Там также пообещали сообщить о возобновлении движения автобусов.

Гололедица сковала Днепр

Гололедица и на дорогах Днепра. Коммунальщики работали на месте. Однако в телеграмм-канале "Днепр Оперативный" сообщили, что по состоянию на 9:46 8 декабря, в городе возник настоящий коллапс. В частности:

не работала часть общественного транспорта;

автомобили не могли ехать по некоторым участкам дорог;

на проезжих частях аварии и пробки;

а люди часами ждали общественный транспорт.



Непогода в Днепре сковала весь город / Фото "Днепр Оперативный"

Местные жители Днепра сообщили, что в 5 – 7 утра 8 декабря на улицах не было видно ни одной техники. Коммунальщики начали работать только тогда, когда весь город фактически остановился из-за гололедицы.

Непогода в Днепре: смотрите видео

Издание Informator написало, что в Днепре возникли очереди на остановках, пробки и множество аварий. По их данным, самая сложная ситуация на улице Паникахи, Телевизионной и Космической.

Главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков:

рассказал, что из-за погодных условий и обусловленных ими дорожных обстоятельств, общественный транспорт едет медленнее обычного;

призвал людей учитывать это, планируя поездки.

Какая ситуация на Полтавщине

В Полтавском гидрометцентре, по данным телеграмм-канала "Типовая Полтавщина", рассказали, что в областном центре и в южной части Полтавской области будет гололед, а на дорогах – гололедица. Именно поэтому объявили об I уровне опасности, то есть желтом.

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