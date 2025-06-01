Игнат ответил, правда ли, что Украина имела тысячу самолетов после распада СССР

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в 1990 годах Украина имела много самолетов. Это были борта, накопленные во время существования Советского Союза. Но не все они были пригодными к использованию сейчас.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Юрия Игната для "Украинской правды".

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Какие самолеты были на вооружении Украины в начале 90-х годов

По словам представителя Воздушных Сил, Украина сейчас нуждается в около 200 самолетов для эффективной обороны страны. Такого количества хватило бы, чтобы выполнять все задачи и закрыть потребности Сил обороны на земле, в воздухе и в море.

В начале 1990-х годов Украина имела гораздо больше судов. Количество самолетов достигало тысячи. Однако Юрий Игнат подчеркнул, что часть из них были нерабочие.

Почему в Украине было столько авиации? Советский Союз, имея даже страны социалистического лагеря, как их называли, все равно наращивал группировку как ядерных сил на территории Украины, так и носителей тактического ядерного заряда. Те же самые Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 были у нас в Украине, в Полтавской области,

– сказал Игнат.

Немало самолетов фронтовой авиации хранилось на аэродромах в Дубно и Староконстантинове. Украина держала это наследство СССР. Авиационная группировка готовилась, чтобы в случае чего пилоты могли направить ее на Запад.

Однако за несколько десятилетий какие-то самолеты стали непригодными для использования из-за состояния, какие-то продавались в Африку и другие страны. Спикер отметил, что сейчас авиация должна побеждать врага не количеством, а модернизацией и инновациями.