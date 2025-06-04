Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Юрія Ігната для "Української правди".

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Які літаки були на озброєнні України на початку 90-х років

За словами речника Повітряних Сил, Україна зараз потребує близько 200 літаків для ефективної оборони країни. Такої кількості вистачило б, щоб виконувати всі завдання та закрити потреби Сил оборони на землі, в повітрі та в морі.

На початку 1990-х років Україна мала набагато більше суден. Кількість літаків сягала тисячі. Однак Юрій Ігнат підкреслив, що частина з них були неробочі.

Чому в Україні було стільки авіації? Радянський Союз, маючи навіть країни соціалістичного табору, як їх називали, все одно нарощував угруповання як ядерних сил на території України, так і носіїв тактичного ядерного заряду. Ті ж самі Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 були в нас в Україні, у Полтавській області,

– сказав Ігнат.

Чимало літаків фронтової авіації зберігалося на аеродромах у Дубно та Старокостянтинові. Україна тримала цей спадок СРСР. Авіаційне угруповання готувалося, щоб у разі чого пілоти могли спрямувати його на Захід.

Однак за кілька десятиліть якісь літаки стали непридатними для використання через стан, якісь продавалися в Африку та інші країни. Речник зазначив, що зараз авіація має перемагати ворога не кількістю, а модернізацією та інноваціями.