Неужели скоро начнется: ВСУ начали разминирование территорий перед контрнаступлением, – WP

Украинские саперы уже начали разминировать территории перед столь долгожданным контрнаступлением ВСУ. На каких именно участках фронта происходит разминирование, разумеется, остается тайной.

В то же время, ведущее американское издание со ссылкой на украинских военных утверждает, что работы по разминированию продолжаются уже несколько недель.

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Для чего нужно разминирование

Как и Россия, Украина установила тысячи мин вдоль своей линии фронта. И чтобы продвинуться на оккупированную территорию, ее войскам нужно пройти через эти линии, не известив об этом россиян. И теперь наши саперы должны выходить в поля и незаметно снимать мины. Они делают это вручную.

Командир инженерного подразделения 1-й танковой бригады с позывным "Климатом" рассказал, что работы по разминированию продолжаются уже несколько недель, но он отказался назвать точные места и методы, используемые для деактивации мин.

По его словам, после того, как участок разминирован, устанавливают знаки – иногда с подсветкой, чтобы указать путь в сторону российских позиций. Также украинские саперы для разминирования используют специально модифицированные машины на базе известного немецкого боевого танка Leopard 2 и машины советской разработки – УР-77 "Метеорит".

Украинские партнеры также направили несколько современных инженерных танков. В частности, предоставлены Финляндией танки для разминирования Leopard 2R, которые могут перепахивать минные поля.

По словам полковника Управления инженерных войск ВСУ Сергея Матвийчука, лучшим вариантом для разминирования могла бы быть штурмовая машина M1150 на основе M1 Abrams, но Украина такой техники не получила. Он отметил, что в целом украинской армии не хватает инженерных танков и других подобных инструментов.

оккупанты тоже зря времени не теряли

Матвийчук также рассказал, что Россия создала "массивную систему инженерных заграждений", представляющих собой "серьезное препятствие для мобильности войск".

WP отмечает, что украинцам придется пробить эти укрепления, чтобы отвоевать территорию и вытеснить россиян. А это в свою очередь требует специальной подготовки и оборудования, а также тщательной разведки, чтобы найти слабые места окупантов.

Кроме того, отмечается, что наступление будет более тяжелым, чем освобождение украинских территорий прошлой осенью, потому что россияне учатся на своих ошибках и тоже лучше готовятся. Издание предполагает, что это и есть причины, почему долгожданное контрнаступление до сих пор не началось.

Когда начнется контрнаступление

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал, что Украина уже готова к мощному контрнаступлению для освобождения от оккупации наших территорий. Он может начаться завтра, послезавтра или через неделю. Перед Украиной стоит очень ответственная задача. Права на ошибку нет, ведь это историческая возможность, которую мы не можем упустить.