Украинские саперы уничтожили уже более 123 тысяч вражеских боеприпасов

Пиротехники ГСЧС в дальнейшем активно разминируют территории. С начала полномасштабного вторжения они обезвредили более 123 тысяч вражеских боеприпасов.

Только за последние сутки 27 мая саперы уничтожили 830 взрывчаток. Об этом сообщает ГСЧС.

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Саперы обезвредили более 123 тысяч взрывчаток

Среди взрывчаток, ликвидировавших пиротехники, были 4 авиационные бомбы.

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 189 раз, обезврежено 830 взрывоопасных предметов, в том числе 4 авиационные бомбы, обследована территория площадью 883 гектара,

– говорится в сообщении.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения России обезврежено 123 385 взрывоопасных предметов, в том числе 1 983 авиационные бомбы. Обследована территория площадью 23 тысячи 772 гектара.

Если вы увидели подозрительный предмет или взрывчатку, сразу сообщите об этом по номеру телефонаили

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Вражеские взрывчатки в Украине: последние новости

После ухода кафиров из Чернобыльской зоны осталось очень много взрывчаток. Часто многочисленные мины и растяжки регулярно срабатывают из-за диких животных. Как следствие, они погибают или калечатся , а в лесу из-за этого может возникнуть пожар.

На Черниговщине тракторнаехал на взрывное устройство . Водителя в тяжелом состоянии каретой скорой медицинской помощи отвезли в больницу. Однако от полученных травм мужчина скончался. Пиротехники ГСЧС вместе со взрывотехниками Национальной полиции проверили прилегающую местность на наличие других взрывоопасных предметов и обнаружили еще 1 противотанковую мину ТМ-62М.

Подобные случаи произошли и на Киевщине и снова на Черниговщине . Первый случай произошел в селе Липовка Макаровской поселковой общины. К счастью, водитель выжил, его госпитализировали. Второй несчастный случай произошел в лесу на Черниговщине. На боеприпас наехал трактор, в результате чего произошел взрыв. Водитель тоже жив. Муж получил травму ноги. Его отвезли в Черниговскую областную больницу.

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