Лише протягом останньої доби 27 травня сапери знищили 830 вибухівок. Про це повідомляє ДСНС.
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Сапери знешкодили понад 123 тисячі вибухівок
Серед вибухівок, що ліквідували піротехніки, були 4 авіаційні бомби.
Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 189 разів, знешкоджено 830 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 4 авіаційні бомби, обстежено територію площею 883 гектарів,
– мовиться в повідомленні.
Загалом з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії знешкоджено 123 тисячі 385 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 тисяча 983 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 23 тисячі 772 гектари.
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Ворожі вибухівки в Україні: останні новини
- Після відходу окупантів з Чорнобильської зони залишилось дуже багато вибухівок. Часто численні міни та розтяжки регулярно спрацьовують через диких тварин. Як наслідок, вони гинуть чи калічаться, а в лісі через це може виникнути пожежа.
- На Чернігівщині трактор наїхав на вибуховий пристрій. Водія у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги відвезли о до лікарні. Проте від отриманих травм чоловік помер. Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів і виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М.
- Схожі випадки сталися й на Київщині та знову на Чернігівщині. Перший випадок стався в селі Липівка Макарівської селищної громади. На щастя, водій вижив, його госпіталізували. Другий нещасний випадок трапився в лісі на Чернігівщині. На боєприпас наїхав трактор, внаслідок чого стався вибух. Водій теж живий. Чоловік отримав травму ноги. Його відвезли до Чернігівської обласної лікарні.
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