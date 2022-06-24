Украинские штурмовики и бомбардировщики мощно атаковали врага и его центры логистики

Наши военные продолжают уничтожать русских захватчиков. Благодаря украинским штурмовикам и бомбардировщикам удалось ликвидировать не только оккупантов, но и их центры логистики.

Об этом рассказали в воздушных силах Украины. Известно, что за прошедшие сутки враг понес немалые потери от наших штурмовиков и бомбардировщиков.

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Били по составу боеприпасов и технике врага

С помощью штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м наши военные нанесли мощные удары по врагу. Под них попала как живая сила второй армии мира, так и ее центры логистики.

Известно также, что на северо-восточном направлении ударные группы избивали по составляющей боеприпасов врага. Удалось атаковать около тридцати боевых бронированных захватчиков, живую силу. А еще под огонь попал пункт ремонта и восстановление вражеской техники.