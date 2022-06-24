Про це розповіли у Повітряних силах України. Відомо, що упродовж минулої доби ворог зазнав чималих втрат від наших штурмовиків і бомбардувальників.

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Били по складу боєприпасів і техніці ворога

За допомогою штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м наші військові завдали потужних ударів по ворогові. Під них потрапила як жива сила "другої армії світу", так і її центри логістики.

Відомо також, що на північно-східному напрямку ударні групи били по складові боєприпасів ворога. Вдалось атакувати близько тридцяти бойових броньованих машин загарбників, живу силу. А ще під вогонь потрапив пункт ремонту, а також відновлення ворожої техніки.