Помогают уничтожать "Шахеды": Зеленский рассказал, как работают специалисты на Ближнем Востоке
- На Ближнем Востоке работают 228 украинских специалистов, которые помогают улучшать местную ПВО для противодействия атакам дронов.
- Украинские эксперты проводят консультации и оценивают защиту критической инфраструктуры, разрабатывая практические решения для повышения эффективности воздушной обороны.
На Ближнем Востоке работают 228 украинских специалистов, которые помогают странам региона защищать воздушное пространство. Они помогают в совершенствовании местной ПВО для противодействия массированной атаки дронов.
Украинские специалисты работают в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Как работают украинские специалисты на Ближнем Востоке?
Владимир Зеленский сообщил о деятельности украинских специалистов в странах Ближнего Востока. Сейчас там работают 228 украинских экспертов, которые координируют меры по защите гражданской и критической инфраструктуры. Местные специалисты имеют высокий уровень навыков в сфере баллистики, однако украинские специалисты имеют уникальный опыт противодействия массированным атакам дронов типа "Шахед".
Также доложил президенту о работе украинских команд секретарь СНБО Рустем Умеров. В течение последней недели он посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию, провел встречи с руководством государств и профильными структурами. Известно, что украинские военные специалисты работают в каждой из этих стран.
Работа команд сосредоточена на двух направлениях:
- Применение украинских технологий для противодействия воздушным угрозам, в частности атакам БПЛА.
- Консультации с партнерами по оценке ситуации с безопасностью и подготовке практических решений защиты неба с учетом украинского опыта.
Украинские специалисты провели оценку защиты объектов критической инфраструктуры и разработали конкретные решения, включая рекомендации по повышению эффективности средств противовоздушной обороны. Развернутые подразделения перехвата обеспечивают защиту гражданских и критических объектов, речь идет также о расширении зон прикрытия.
Отдельно определены шаги для развития долгосрочного партнерства в сфере безопасности с каждой страной.
Помощь Украины на Ближнем Востоке: последние новости
Ранее Зеленский сообщил, что США запросили экспертную поддержку от Украины для их военных на Ближнем Востоке, в частности для противодействия "Шахедам". Глава государства подчеркнул, что Украина сотрудничает с рядом стран Персидского залива, помогая выстроить им систему воздушной защиты.
Несмотря на это, Дональд Трамп утверждал, что отказался от предложения Украины помочь в защите от иранских беспилотников, отметив, что война с Ираном вскоре завершится. По словам президента США, Зеленский является "последним лицом, от которого США нуждаются в помощи".