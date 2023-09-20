Украине приписывают атаки по приспешникам "Вагнера" в Судане: ГУР прокомментировало ситуацию
СМИ заявили, что украинские спецслужбы якобы могли ударить по отрядам милиции, связанной с ЧВК "Вагнера" в Судане. В ГУР уже прокомментировали эту информацию.
Журналисты CNN заявили, что к атакам по приспешникам "Вагнера" в Судане может быть причастна Украина. Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу отметил, что, очевидно, влияние россиян в мире уменьшается.
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Андрей Юсов прокомментировал заявление CNN
Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Украина как-то причастна к приспешникам ЧВК "Вагнера" в Судане.
Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Мы можем лишь констатировать, что влияние России в мире, в частности в Африке, уменьшается. И те усилия которые выстраивали власти России на протяжении десятилетий, сводятся на нет и их выжимают оттуда,
– сказал Юсов 24 Каналу.
В то же время, он напомнил слова главы ГУР генерала Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни были.
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Почему с атаками в Судане связывают Украину
- Журналисты CNN, ссылаясь на собственные источники, заявили, что Украина могла участвовать в атаках по военизированной группировке в Судане, поддерживаемой ЧВК "Вагнера".
- Издание пишет, что по меньшей мере в восьми атаках принимали участие два беспилотника, которые широко используют украинские военные, в частности DJI MAVIC 3. Также журналисты видели украинский текст на контроллере дрона, а сама атака организована "в украинском стиле".
- В разговоре с CNN неназванный украинский военный утверждал, что эту операцию провели "не суданские военные". Также источник отметил, что "ответственность, вероятно, лежит на украинских спецслужбах".
- В то же время, другой высокопоставленный суданский военный заявил журналистам, что он ничего не знал об украинской операции в Судане и не верит, что это правда. Американские чиновники тоже были удивлены предположением, что за удары и наземную операцию ответственны украинцы.