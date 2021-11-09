Украинские спецслужбы поймали "Палыча" – руководителя донецкой пыточной "Изоляция". Дениса Куликовского задержали в Киеве.

Предварительно известно, что задержали преступника 9 ноября. Об этом сообщил украинский журналист Станислав Асеев, который сам был в плену в "Изоляции".

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В Киеве задержали руководителя пыточной "Изоляция"

В Киеве задержан главный военный преступник – Денис Куликовский, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря,

– написал Асеев.



Журналист опубликовал фото предполагаемого задержанного Палыча / Фото Станислава Асеева

Асеев написал, что все детали расскажет позже. СМИ пишут, что хозяин тюрьмы – Куликовский.

Что известно о Палыче – руководителе пыточной "Изоляция"

ТСН написало, что у Палыча есть даже семья и ребенок. Причем большинство его родных живут на подконтрольной Украине территории.

Денису Куликовскому, Палычу или Аиду, 36 лет. Он уроженец Донбасса.

Журналисты спрашивали о Куликовском в его родной школе в маленьком селе возле прифронтового Курахова.

Директор его узнала сразу, но смутилась, когда узнала детали о деятельности бывшего ученика.

Одноклассница Палыча Юлия рассказала, что в школе он был "чутким и добрым".

24 канал обратился за комментарием в Службу безопасности Украины.

По данным СМИ, на местном Кураховском рынке работает старшая сестра Палыча Оксана Куликовская, которая его не узнала на фото, потому что они якобы не виделись много лет.

Бывшая жена рассказывала журналистам, что Палыч якобы сбежал с оккупированных территорий в Россию еще в 2019 году.

Пыточная "Изоляция" и деятельность в ней Палыча: что известно

В октябре 2020 года полиция сообщила о подозрении главному донецкому палачу-террористу. Тогда его имя не называли, однако, по данным 24 канала, это мог быть уроженец Курахова с позывным Палыч.

По состоянию на 2020 год, он "работал" руководителем Донецкого СИЗО, поскольку в 2018 году он стал фактически неподконтрольным российским кураторам. С тех пор "Изоляцией" руководит российский военный с позывным "Кузмич".

Бывшие пленные в своих рассказах все вспоминают Палыча – палача из тюрьмы "Изоляция".

"Радио Свобода" писало, что он "убежденный садист-психопат". Заложникам он запомнился своей жестокостью – насиловал, унижал, избивал и жестоко пытал заключенных.

Кстати, "Изоляция" со времени оккупации Донбасса, стала местом содержания пленников пророссийских боевиков. Людей там пытали голодом, током, насиловали, заставляли по-рабски работать.

Само существование "Изоляции" противоречит международному гуманитарному праву, которое требует должного отношения к военнопленным во время военных конфликтов.

Предварительно известно, что в 2014 году Денис Куликовский присоединился к пророссийским боевикам. До того он якобы работал в СИЗО или колонии. Известно, что ориентировочно в 2015–2018 годах Палыч руководил "Изоляцией".