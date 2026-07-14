Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире 24 Канала заявил , что украинским спецслужбам в режиме реального времени известно, где находится Путин. Он объяснил, что сдерживает от ликвидации российского диктатора и почему главной целью должен быть не один человек, а вся система власти в России.

Украинские спецслужбы следят за верхушкой Кремля

Самые мощные западные и израильские спецслужбы пытаются действовать на опережение, собирая данные не только о враге, но и о его высшем руководстве. Украина также располагает информацией о передвижениях российской верхушки, в частности о местонахождении Владимира Путина.

Проведению операции может помешать политическое решение, однако главная проблема заключается в том, что устранение диктатора само по себе не разрушит кремлевский режим.

Путин не единолично принимает все решения, а выполняет роль публичного лица группы, управляющей Россией. Устранение одного или даже нескольких представителей этой верхушки не лишит систему способности функционировать, ведь их быстро заменят другие люди из того же круга.

Ликвидация Путина ничего не изменит. Он лишь лицо того самого политбюро, которое на самом деле решает все вопросы,

– сказал генерал-майор запаса СБУ.

Реальной целью должно быть разрушение всей имперской модели, а не замена одного человека на другого. В противном случае Кремль сохранит прежние подходы к Украине и продолжит агрессивную политику уже с новым руководителем.

Россию может разрушить распад изнутри

Смена Путина не решит проблему, пока сохраняется сама имперская система. Россия может повторить путь Советского Союза, если экономические трудности ослабят Москву настолько, что она утратит способность управлять регионами. Тогда республики и области, которые отдают центру значительно больше, чем получают, могут потребовать более широких полномочий или самостоятельности.

Когда центр не сможет управлять регионами, а они почувствуют ослабление и возможность самостоятельного существования, это подорвет систему изнутри,

– подчеркнул Ягун.

Украина уже начала работать с российскими диаспорами и представителями национально-освободительных движений различных народов. Важно отличать тех, кто предлагает лишь сменить Путина, от деятелей, выступающих за самостоятельность порабощенных Россией республик. О необходимости разрушить всю систему, а не просто устранить ее главу, ранее говорили и российские оппозиционные политики Гарри Каспаров и Борис Немцов.

Нужно концептуально понимать, почему империю необходимо развалить, а не просто устранить Путина,

– сказал генерал-майор запаса СБУ.

Внутреннее недовольство может усилиться и из-за распределения ресурсов. Регионы отдают Москве значительно больше, чем получают, поэтому со временем могут открыто требовать оставлять им средства для собственной жизни и развития.

Источники информации в российской системе

Сведения о передвижениях российского руководства могут поступать от людей внутри самой системы. В российских военных и государственных структурах есть чиновники, которые пытаются первыми передать важные данные, когда понимают, что это поможет им обезопасить себя. Часть такой работы происходит и в армейской среде, где до сих пор остается немало выходцев из Украины, в частности среди руководителей.

Их структура построена так, что они готовы сдать и предать друг друга. Некоторые уже начинают выходить на связь, потому что понимают, что должны как-то спастись,

– пояснил Ягун.

Этим направлением должны заниматься Служба внешней разведки и Главное управление разведки, работая с людьми, которые могут передавать данные о российской армии и высшем руководстве. Для тех, кто боится потерять должность, влияние или собственную безопасность, ценная информация становится способом договориться о будущем.

Лучший способ уберечься для них – поделиться информацией, которая кому-то интересна,

– подчеркнул генерал-майор запаса СБУ.

Такие контакты позволяют получать данные непосредственно из российских структур и следить за действиями кремлевской верхушки. В то же время само наличие информации еще не означает автоматического решения о ее использовании, ведь для этого нужны четкая цель и политическая воля.

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