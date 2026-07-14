Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі 24 Каналу заявив, що українським спецслужбам у реальному часі відомо, де перебуває Путін. Він пояснив, що стримує від ліквідації російського диктатора та чому головною ціллю має бути не одна людина, а вся система влади в Росії.

Українські спецслужби стежать за верхівкою Кремля

Найпотужніші західні та ізраїльські спецслужби намагаються працювати на випередження, збираючи дані не лише про ворога, а й про його найвище керівництво. Україна також має інформацію про пересування російської верхівки, зокрема про місцеперебування Володимира Путіна.

Здійсненню операції може заважати політичне рішення, однак головна проблема полягає в тому, що усунення диктатора саме по собі не зруйнує кремлівський режим.

Путін не одноосібно ухвалює всі рішення, а виконує роль публічного обличчя групи, яка керує Росією. Усунення одного або навіть кількох представників цієї верхівки не позбавить систему здатності працювати, адже їх швидко замінять інші люди з того самого кола.

Ліквідація Путіна нічого не змінить. Він лише обличчя такого політбюро, яке насправді вирішує всі питання,

– сказав генерал-майор запасу СБУ.

Реальною метою має бути руйнування всієї імперської моделі, а не заміна однієї людини на іншу. Інакше Кремль збереже колишні підходи до України та продовжить агресивну політику вже з новим очільником.

Росію може зруйнувати розпад ізсередини

Заміна Путіна не розв'яже проблему, поки зберігається сама імперська система. Росія може повторити шлях Радянського Союзу, якщо економічні труднощі послаблять Москву настільки, що вона втратить здатність керувати регіонами. Тоді республіки й області, які віддають центру значно більше, ніж отримують, можуть вимагати ширших повноважень або самостійності.

Коли центр не зможе керувати регіонами, а вони відчують послаблення і можливість самостійного існування, це підірве систему зсередини,

– наголосив Ягун.

Україна вже почала працювати з російськими діаспорами та представниками національно-визвольних рухів різних народів. Важливо відрізняти тих, хто пропонує лише змінити Путіна, від діячів, які виступають за самостійність поневолених Росією республік. Про необхідність руйнувати всю систему, а не лише усувати її очільника, раніше говорили й російські опозиційні політики Гаррі Каспаров та Борис Нємцов.

Треба розуміти концептуально, що імперію потрібно розвалити, а не просто прибрати Путіна,

– сказав генерал-майор запасу СБУ.

Внутрішнє невдоволення може посилитися і через розподіл ресурсів. Регіони віддають Москві значно більше, ніж отримують, тому з часом можуть відкрито вимагати залишати їм кошти для власного життя та розвитку.

Джерела інформації у російській системі

Відомості про пересування російського керівництва можуть надходити від людей усередині самої системи. У російських військових і державних структурах є посадовці, які намагаються першими передати важливі дані, коли розуміють, що це допоможе їм убезпечити себе. Частина такої роботи відбувається і в армійському середовищі, де досі залишається чимало вихідців з України, зокрема серед керівників.

Їхня структура побудована так, що вони готові здати й зрадити один одного. Дехто вже починає виходити на зв'язок, бо розуміє, що має якось зберегтися,

– пояснив Ягун.

Цим напрямом мають займатися Служба зовнішньої розвідки та Головне управління розвідки, працюючи з людьми, які можуть передавати дані про російську армію і найвище керівництво. Для тих, хто боїться втратити посаду, вплив або власну безпеку, цінна інформація стає способом домовитися про майбутнє.

Найкращий спосіб зберегтися для них - поділитися інформацією, яка комусь цікава,

– наголосив генерал-майор запасу СБУ.

Такі контакти дають змогу отримувати дані безпосередньо з російських структур і стежити за діями кремлівської верхівки. Водночас сама наявність інформації ще не означає автоматичного рішення про її використання, адже для цього потрібні чітка мета і політична воля.

Українські спецслужби стежать за Путіним: дивіться відео