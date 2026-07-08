Украинские удары оказались эффективными, – министр обороны Эстонии признал проблемы России

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в России наблюдается серьезный кризис с топливом. Политик выразил надежду, что украинские атаки продолжатся.

Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу в рамках саммита, проходящего в Анкаре.

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Что сказал Певкур?

Недавно даже президент России был вынужден публично признать, что украинские удары дронами создали серьезные проблемы для России и привели к масштабному дефициту топлива. Министра обороны Эстонии спросили, как он оценивает успешность кампании против российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Певкур ответил, что украинские удары оказались очень эффективными. Он отметил, что даже если бы Путин не признавал проблему, все и без того видят ситуацию с топливом. В соцсетях россияне открыто говорят, что страна сталкивается с серьезными трудностями.

Я убежден, что Украина продолжит эту кампанию, и это правильный путь. Важно, чтобы и обычные россияне поняли: именно Россия ведет войну против Украины и продолжает эту агрессию,

– заявил Ханно Певкур.

Министр выразил надежду, что возможности ВСУ будут только расти. Он ожидает, что украинские удары в будущем станут еще быстрее, эффективнее и дальнобойнее.

По его словам, более серьезные атаки позволят сильнее влиять на ситуацию внутри страны-агрессора. Он надеется чаще видеть сообщения о том, что россияне требуют от Путина закончить войну.

6 июля Силы обороны нанесли удар по крупнейшему НПЗ России. После этого он остановил свою работу. Начиная с 7 июля, Омский НПЗ прекратил продажу бензина и дизельного топлива.

Министр обороны Эстонии также прокомментировал ситуацию с украинской ПВО и признал, что Киеву действительно не хватает не только комплексов Patriot и противоракетных ракет. По мнению политика, союзники должны приложить больше усилий для помощи Украине.