"Подталкиваем Россию к дипломатии": Зеленский провел совещание по дипстрайкам

Президент Украины провел совещание с высшим военным руководством страны. Ключевой темой разговора были удары в глубь территории страны-агрессоры.

План украинских дальнобойных санкций выполняется в соответствии с определенными приоритетами. Об этом президент рассказал в собственных соцсетях .

Что сказал Зеленский?

Он подчеркнул, что расстояния до пораженных объектов превышают 3 тысячи километров. По его словам, Украина работает для увеличения возможности действовать на большие дистанции.

Он отметил, что размер российской территории, долгое время являвшийся преимуществом Кремля, становится для политического и военного руководства России проблемой. Это связано с тем, что большая часть российской ПВО расположена вокруг нескольких объектов: Москвы, Петербурга, государственных резиденций и Крымского моста.

Мы уже доказали, что украинские дроны могут достигать, в частности, целей в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных от Москвы землях,

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что только за 2026 год с начала реализации плана дальнобойных санкций уже поражено более тысячи целей. Среди них:

нефтяные объекты;

критические военные производства;

системно важные объекты русской логистики.

Президент отметил, что вместе с военным руководством страны они согласовали продолжение сделок. Также Украина обновила список приоритетных целей.

Главная цель – чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии из-за усложнения производства компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь и возвращения этой войны в "родную гавань".

– заявил Зеленский

Он добавил, что Украина сделала все, чтобы завершить войну "достойным миром", но Россия этого не желает. Президент поблагодарил ВСУ за эффективность и отметил, что они работают по созданию условий для реальной дипломатии.

Что известно о последних ударах по России?

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области России. Дроны ССО преодолели более 2000 километров. На территории предприятия вспыхнул пожар.

Также днем ранее СБУ нанесла успешные удары по НПЗ, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на территории России и временно оккупированного Крыма. Беспилотники за одну ночь синхронно избивали сразу по нескольким регионам , что усложнило работу ПВО врага.