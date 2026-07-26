План українських далекобійних санкцій виконується відповідно до визначених пріоритетів. Про це президент розповів у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Він підкреслив, що відстані до уражених об'єктів перевищують 3 тисячі кілометрів. За його словами, Україна працює для збільшення спроможностей діяти на більші дистанції.

Він зазначив, що розмір російської території, які довгий час був перевагою Кремля, стає для політичного і військового керівництва Росії проблемою. Це пов'язано з тим, що більша частина російської ППО розташована навколо кількох об'єктів: Москви, Петербургу, державних резиденцій та Кримського мосту.

Ми вже довели, що українські дрони можуть досягати, зокрема, цілей в Уральському регіоні, в Сибіру та інших віддалених від Москви землях,

– наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що тільки за 2026 рік від початку реалізації плану далекобійних санкцій вже уражені більше тисячі цілей. Серед них:

нафтові обʼєкти;

критичні військові виробництва;

системно важливі обʼєкти російської логістики.

Президент зазначив, що разом з військовим керівництвом країни вони погодили продовження операцій. Також Україна оновила перелік пріоритетних цілей.

Головна мета – щоб наш далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові й інші економічні втрати та повернення цієї війни в "рідну гавань",

– заявив Зеленський

Він додав, що Україна зробила все, щоб завершити війну "достойним миром", проте Росія цього не бажає. Президент подякував ЗСУ за ефективність і зазначив, що вони працюють на створення умов для реальної дипломатії.

Що відомо про останні удари по Росії?

У ніч на 25 липня ЗСУ атакували Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області Росії. Дрони ССО подолали понад 2000 кілометрів. На території підприємстві спалахнула пожежа.

Також днем раніше СБУ завдала успішних ударів по НПЗ, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території Росії й тимчасово окупованого Криму. Безпілотники за одну ніч синхронно били одразу по кількох регіонах, що ускладнило роботу ППО ворога.