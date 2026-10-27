Минус склады боеприпасов и техника: ВСУ нанесли серию ударов по оккупантам

Силы обороны Украины продолжают наносить врагу ощутимые удары. 26 октября и в ночь на 27 октября украинские защитники поразили склады и скопления врага на оккупированных территориях.

Также под удар попала живая сила неприятеля. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно о результатах атаки?

Украинские подразделения уничтожили склады с боеприпасами российской армии вблизи поселка Дяково в Луганской области и в районе Огороднего в Донецкой области. Успешные попадания также зафиксированы по скоплениям вооружения и военной техники противника недалеко от Красногоровки в Донецкой области.

Кроме того, украинские военные вывели из строя склады материально-технических средств противника непосредственно в Луганске, Антраците и вблизи населенного пункта Тимоново. Уничтожение накопленных резервов значительно затрудняет своевременное обеспечение подразделений российской армии материальными ресурсами.

Также под удар попали пункты сосредоточения живой силы противника в районах Лагидного и Антрацита Луганской области и возле Новопетровки в Запорожской области.

Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины,

– подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, что Силы обороны систематически разрушают военную инфраструктуру противника. В частности, 25 октября и в ночь на 26 октября украинские защитники уничтожили вражеский узел связи под Мелитополем, поразили пункты управления возле Мирнограда и Червоногорки, а также разбили мастерскую по обслуживанию беспилотников.