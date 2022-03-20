Украинские военные и котики: милая подборка фотографий
20 марта 2022 , 08:14Читати новину українською
Источник:телеграм "Сегодня"
Украинские защитники и их котики – замечательная команда по спасению мира. В сети обнародовали подборку героев и их "пушистых талисманов".
Украинцы в восторге от фотографий. Фотографии собрали более тысячи реакций-сердечек.
Заметьте Четвероногие пограничники получили волонтерскую помощь, – милые фото
Украинские воины и котики – двойной удар по сердечку,
– говорится в сообщении.
Герои и их котики / Телеграм "Сегодня"
Тем временем собачки помогают спасателям. Настоящим героем стал малыш Патрон, который работает вместе с черниговскими пиротехниками. В команде с саперами Патрон обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов.
Как Патрон несет службу: смотрите видео