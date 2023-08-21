Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский опубликовал фотографии снарядов, которыми воины Черниговщины мстят оккупантам за ракетный террор. Речь идет об украинских бойцах 47, 67, 93 и 30 бригад.
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"За детей Чернигова"
Украинские бойцы оставили на снарядах красноречивые послания российским оккупантам: "За Чернигов", "Горите в аду", "За драмтеатр", "За детей Чернигова".
Враг заслуживает только уничтожения,
– подчеркнул Дмитрий Брижинский.
Бойцы Черниговщины мстят россиянам / Фото с телеграму Дмитрия Брижинского
Ракетный удар по Чернигову.
- Российские военные утром 19 августа нанесли удар по центру Чернигова, попав в драмтеатр. В Офисе генпрокурора сообщили, что Россия атаковала Чернигов ракетой "Искандер-М".
- Сообщается, что основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра. Российская ракета была настроена таким образом, что она взорвалась в воздухе.
- Такой вид настроек производится для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности.
- Вечером 19 августа в Чернигове завершили спасательно-поисковую операцию. Жертвами атаки стали семь человек, среди которых 6-летняя девочка. По состоянию на 12:00 20 августа известно о 156 раненых. 115 пострадавших получили амбулаторную помощь. 41 человек госпитализирован. 5 из них в тяжелом состоянии, остальные – в среднем.
- Во время ракетного удара в драмтеатре происходило закрытое для посторонних людей мероприятие.