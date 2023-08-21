Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский опубликовал фотографии снарядов, которыми воины Черниговщины мстят оккупантам за ракетный террор. Речь идет об украинских бойцах 47, 67, 93 и 30 бригад.

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"За детей Чернигова"

Украинские бойцы оставили на снарядах красноречивые послания российским оккупантам: "За Чернигов", "Горите в аду", "За драмтеатр", "За детей Чернигова".

Враг заслуживает только уничтожения,

– подчеркнул Дмитрий Брижинский.

Бойцы Черниговщины мстят россиянам / Фото с телеграму Дмитрия Брижинского

Ракетный удар по Чернигову.