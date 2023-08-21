Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський опублікував світлини снарядів, якими воїни Чернігівщині мстять окупантам за ракетний терор. Мовиться про українських бійців 47, 67, 93 та 30 бригад.
Дивіться також Багато жертв та зруйновані будівлі: що відомо про кривавий удар Росії по Чернігову 19 серпня
"За дітей Чернігова"
Українські бійці залишили на снарядах красномовні послання російським окупантам: "За Чернігів", "Горіть у пеклі", "За драмтеатр", "За дітей Чернігова".
Ворог заслуговує тільки на знищення,
– наголосив Дмитро Брижинський.
Бійці Чернігівщини мстяться росіянам / Фото з телеграму Дмитра Брижинського
Ракетний удар по Чернігову: подробиці
- Російські військові зранку 19 серпня завдали удару по центру Чернігова, поціливши у драмтеатр. В Офісі генпрокурора повідомили, що Росія атакувала Чернігів ракетою "Іскандер-М".
- Повідомляється, що основна сила вибуху була скерована саме на людей, які були біля драмтеатру. Російська ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі.
- Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості.
- Ввечері 19 серпня у Чернігові завершили рятувально-пошукову операцію. Жертвами атаки стали семеро людей, серед яких 6-річна дівчинка. Станом на 12:00 20 серпня відомо про 156 поранених. 115 постраждалих отримали амбулаторну допомогу. 41 людину ушпиталили. 5 з них у тяжкому стані, решта – у середньому.
- Під час ракетного удару у драмтеатрі відбувався закритий для сторонніх людей захід.