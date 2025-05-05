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24 Канал Новости мира Украинские военные присоединились к параду в Британии к 80-летию Победы, – The Telegraph
5 мая, 19:21
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Украинские военные присоединились к параду в Британии к 80-летию Победы, – The Telegraph

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Украинские защитники приняли участие в параде в Великобритании по случаю 80-й годовщины Победы в Европе.
  • Украинских воинов встретили аплодисментами, а король Чарльз III лично отдал им честь с трибуны.

Украинские защитники приняли участие в параде в Британии по случаю 80-й годовщины Победы в Европе. Наших военных встретили аплодисментами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Украинские военные на параде в Британии

Вооруженные Силы Украины присоединились к шествию в Британии по случаю 80-летия Победы в Европе.

Толпа приветствовала украинских солдат. Аплодисменты сопровождали военнослужащих по аллее, выражая поддержку нашей стране.

ВСУ на параде в Британии: смотрите видео

"Вместе с около тысячей представителей британских вооруженных сил, в частности всадниками и военными оркестрами, военные ВСУ прошли торжественным шествием, подчеркивая всемирную поддержку Украины в ее продолжающейся борьбе за свободу против российской агрессии", – говорится в сообщении пресс-службы Верховной рады.

Король Великобритании Чарльз III отдал украинским военным честь с трибуны, когда они прошли маршем мимо Букингемского дворца.