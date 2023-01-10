В США рассказали детали тренировок ВСУ на ЗРК Patriot: когда стартуют учения

Украинские войска собираются приступить к тренировкам на ЗРК Patriot в Соединенных Штатах. Учения начнутся на следующей неделе на военной базе США Форт Силл.

Об этом журналистам рассказали два американских чиновника, знакомых с ситуацией. В Форт-Силле США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию Patriot.

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Учения будут продолжаться несколько месяцев

Форт-Силл – одно из четырех мест базовой подготовки армии. Ожидается, что подготовка украинцев будет продолжаться "несколько месяцев", сообщила заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер.

Я не смогу назвать вам конкретный срок завершения учений,

– сказала Купер.

Днем ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что США рассматривают различные варианты проведения подготовки с Patriot, "чтобы включить потенциальную подготовку здесь, в США, за границей или сочетание обоих".

В ВСУ тоже рассказали о подготовке защитников

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские защитники очень быстро осваивают технику, которую нам передают международные партнеры.

Игнат отметил, что все будут учиться и осваивать западную технику. Он подчеркнул, что это не первая техника для воздушных сил, которую осваивают наши специалисты.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что у него не возникает никаких сомнений в том, что наши воины освоят Patriot.

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