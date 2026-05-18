Таинственная записка в фальш-панели: украинские военные нашли послание в ЗРК Patriot

Украинские военные нашли анонимную записку в одном из зенитно-ракетных комплексов Patriot. Таинственное послание было спрятано в фальш-панели.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Какую записку нашли военные?

По словам военных, этот ЗРК Patriot они получили от партнеров.

Уже в процессе эксплуатации они случайно нашли в фальш-панели комплекса кнопку, в которой была спрятана записка на английском.

Works fine last long time SLAVA UKRAINE,

– говорилось в записке.

Как отметил один из офицеров зенитного ракетного подразделения Ярослав, получить Patriot – это уже большая приятность для военных, однако именно записка стала особой радостью.

Мы поняли, что люди, которые нам передают этот комплекс, они действительно волнуются за нас. И верят в нашу победу. Потому что наша победа – это победа всего мира,

– добавил он.

Офицер также поблагодарил международных партнеров за помощь и отметил, что система Patriot эффективно работает, отражает вражеские атаки и повышает уверенность украинских защитников в завтрашнем дне.

Справка. Patriot – сейчас одно из лучших и самых известных средств ПВО в мире. Это универсальный зенитно-ракетный комплекс, способен перехватывать цели на большом расстоянии и фактически "закрывать небо" Например, только четыре таких комплекса могут прикрывать большой город. Важным преимуществом Patriot также является его многовекторность: он может одновременно обнаруживать и распознавать более 100 воздушных целей, непрерывно сопровождать 8 из них, а также выпускать и наводить на каждую из 8 целей до 3 ракет.

По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, Украина уже начала работать над разработкой аналога зенитного ракетного комплекса Patriot. В то же время в комментарии 24 Канала он объяснил, что разработка зенитной ракеты – чрезвычайно сложный процесс и быстро создать ее не всегда возможно.

Как отметил Криволап, если Украина когда-то сможет разработать аналог к ЗРК Patriot, то сможет оборвать серьезную "зависимость" от Соединенных Штатов. В то же время остается вопрос, заинтересованы ли США в том, чтобы допустить конкурента на этот рынок.

Не все страны хотят делиться ракетами к Patriot

В мае издание The Washington Post сообщило, что запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot почти исчерпаны, пока есть лишь незначительное количество соответствующих боеприпасов, которые рассредоточены между различными регионами страны.

По словам собеседников журналистов, в начале 2026 года администрация президента США Дональда Трамп обращалась к по меньшей мере нескольким европейским партнерам, призывая передать дополнительные ракеты Украине.

Однако часть союзников отказала – они сослались на необходимость сохранить достаточные запасы для защиты собственного воздушного пространства.