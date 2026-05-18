Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Яку записку знайшли військові?

За словами військових, цей ЗРК Patriot вони отримали від партнерів.

Вже в процесі експлуатації вони випадково знайшли у фальш-панелі комплексу кнопку, в якій була схована записка англійською.

Works fine last long time SLAVA UKRAINE,

– йшлося в записці.

Як зазначив один з офіцерів зенітного ракетного підрозділу Ярослав, отримати Patriot – це вже велика приємність для військових, однак саме записка стала особливою радістю.

Ми зрозуміли, що люди, які нам передають цей комплекс, вони справді хвилюються за нас. І вірять у нашу перемогу. Тому що наша перемога – це перемога всього світу,

– додав він.

Офіцер також подякував міжнародним партнерам за допомогу та наголосив, що система Patriot ефективно працює, відбиває ворожі атаки та підвищує впевненість українських захисників у завтрашньому дні.

Довідка. Patriot – наразі один із найкращих і найвідоміших засобів ППО у світі. Це універсальний зенітно-ракетний комплекс, здатний перехоплювати цілі на великій відстані та фактично "закривати небо" Наприклад, лише чотири такі комплекси можуть прикривати велике місто. Важливою перевагою Patriot також є його багатовекторність: він може одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, безперервно супроводжувати 8 із них, а також випускати та наводити на кожну з 8 цілей до 3 ракет.

За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Україна вже почала працювати над розробкою аналога зенітного ракетного комплексу Patriot. Водночас у коментарі 24 Каналу він пояснив, що розробка зенітної ракети – надзвичайно складний процес і швидко створити її не завжди можливо.

Як зазначив Криволап, якщо Україна колись зможе розробити аналог до ЗРК Patriot, то зможе обірвати серйозну "залежність" від Сполучених Штатів. Водночас залишається питання, чи США зацікавлені в тому, аби допустити конкурента на цей ринок.

Не всі країни хочуть ділитися ракетами до Patriot

У травні видання The Washington Post повідомило, що запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot майже вичерпані, наразі є лише незначна кількість відповідних боєприпасів, які розосереджені між різними регіонами країни.

За словами співрозмовників журналістів, на початку 2026 року адміністрація президента США Дональда Трамп зверталася до щонайменше кількох європейських партнерів, закликаючи передати додаткові ракети Україні.

Однак частина союзників відмовила – вони послалися на необхідність зберегти достатні запаси для захисту власного повітряного простору.