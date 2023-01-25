Украинские военные не будут выходить из Бахмута, – представитель Генштаба

Воины ВСУ не будут выходить из Бахмута. Ситуация в городе – под контролем украинских защитников. Они дают решительный отпор захватчикам.

Детали рассказал Андрей Ковалев – представитель Генштаба – в эфире телемарафона. Он заявил, что ситуация в Бахмуте – контролируемая.

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Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться,

– заявил Ковалев.

Ковалев добавил, что вопрос о выходе из Бахмута не стоит. Странно, когда говорят, что ВСУ должны откуда-то выйти. Потому что задача ВСУ – сохранить Украину, воевать за украинскую территорию. Бахмут – крепость. Он не падает, потому что ВСУ оттуда не выходят.

Кроме того, в ВСУ подчеркнули, что враг терпит колоссальные потери возле Бахмута. Там все буквально завалено телами оккупантов.

Украинских военных увели из Соледара

Украинских защитников по состоянию на 25 января увели из Соледара. Соответствующее решение было принято, чтобы сохранить жизнь личного состава.

"Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны", – сообщил Сергей Череватый.

Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – подчеркнул, что Силы обороны закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны.