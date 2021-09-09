Украинские военные показали последствия обстрела Марьинки боевиками: фото разрушений

Российские наемники вечером 8 сентября обстреляли окрестности Марьинки. Вражеские снаряды повредили гражданскую инфраструктуру города.

Последствия вражеских обстрелов

Боевики обстреливали окрестности города с 23:00 до 23:16. Они использовали запрещенные минометы 120-го калибра.

Важно Много пострадавших военных и обстрел вокзала: на Донбассе новое обострение

Украинская наблюдательная группа провела верификацию последствий обстрела. Специалисты обнаружили повреждения стены здания и прилегающей территории.

Указанные действия вооруженных формирований России свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня. Они подвергают местное население опасности,

– подчеркнули в штабе ООС.

О нарушении режима прекращения огня военные проинформировали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.



Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Марьинки / Фото штаба ООС



Об обстрелах украинские военные уже сообщили СММ ОБСЕ / Фото штаба ООС



Специалисты обследовали последствия вражеских обстрелов пригорода Марьинки / Фото штаба ООС

Что известно об обострении на Донбассе