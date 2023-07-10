Оккупантам теперь не спрятаться: Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 "Ингул"

Украинские военные получили инновационную станцию радиоэлектронной разведки РПС-7 "Ингул". В настоящее время Силы обороны тестируют украинскую станцию разведки.

Министр обороны Украины Алексей Резников показал станцию радиоэлектронной разведки украинского производства РПС-7 "Ингул". По его словам, она способна обнаруживать вражеские радары, системы противовоздушной обороны и самолеты на большом расстоянии.

Смотрите также Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь 2022 год

Украинские военные тестируют РПС-7 "Ингул"

Резников подчеркнул, что получение этой информации критически важно для украинской артиллерии, которая преследует российскую военную технику.

Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 "Ингул": смотрите видео

В настоящее время станция проходит испытание у одной из бригад Сил обороны, прежде чем ее можно будет официально поставить в украинскую армию. Тестовое изделие было предоставлено производителем бесплатно.

Технические характеристики изделия не раскрываются. Алексей Резников подчеркнул, что РПС-7 "Ингул" – это легкая и компактная конструкция. По его словам, подобные мобильные комплексы нужны Силам обороны Украины.

В видео, опубликованном Резниковым, отмечается, что станция "увидела" вражеские Ил-20 на расстоянии в 250 километров. Также она фиксировала Ил-22 и работу вражеского РЛС "Зоопарк".

Для сравнения, станция "Пластун-РП-3000" может засекать цели на расстоянии до 15 километров.

По словам одного из представителей производителя, станция засекала работу тактической авиации врага в условиях подавления GPS-сигналов.

Кроме этого, в видео говорится, что станция засекала работу ЗРК "Оса" и "Тор", которые пытались уничтожить силами 44 отдельной артиллерийской бригады.

Резников заявил о необходимости реформирования украинского ОПК