Командир роты ударных НРК NC 13 "Франк" и оператор ударных НРК NC 13 "Удав" рассказали 24 Каналу о подробностях этой успешной операции. Военнослужащие поделились подробностями того, как роботизированный комплекс с тяжелым пулеметом во взаимодействии с FPV-дронами полностью обезвредил российскую штурмовую группу.

Как DevDroid остановил вражеский натиск?

По словам защитников, все начиналось как обычное боевое дежурство. Наземный роботизированный комплекс DevDroid находился в полной готовности и ждал команды выехать на помощь украинским штурмовикам, однако во время ожидания операторы обнаружили штурмовую группу оккупантов из шести человек.

Украинские бойцы немедленно начали проводить атаки против оккупантов на расстоянии до 100 метров.

По команде мы начали дистанционное огневое поражение вражеской штурмовой группы, и противник был деморализован, подавлен и прижат к земле. Параллельно с этим ударные FPV-дроны батальона беспилотных систем также начали уничтожать врага,

– рассказал "Франк".

Благодаря такой совместной работе, по словам военного, вся штурмовая группа из шести человек была полностью ликвидирована. И таким образом был остановлен наступление противника на украинские позиции.

Вся операция длилась около 20 минут, а расход боеприпасов составил ориентировочно 400 патронов.

Наша задача заключалась в том, чтобы остановить и сдержать оккупантов, потому что когда они обездвижены и стоят на месте, это идеальная цель для БПЛА. Поэтому мы выполнили свою задачу на все 100%,

– подчеркнул "УГО".

Почему опасен пулемет Browning?

Наземный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом Browning калибра 12,7 миллиметра. По словам военных, это оружие оказывает сильное психологическое и огневое воздействие на противника.

Бойцы отмечают, что мощность Browning превышает мощность пулемета калибра 7,62 примерно в шесть раз, а обычного автомата Калашникова – более чем в 10 раз.

У него такая пробивная сила, что от нее на поле боя очень трудно укрыться. Этот пулемет пробивает кирпичные стены, метры земли, любое дерево, которое окажется на пути пули,

– пояснил "Франк".

Эффективная дальность стрельбы пулемета Browning достигает 3 километров, что позволяет украинским операторам безопасно уничтожать вражескую технику и живую силу с дистанции.

Военные рассказали об уникальной операции с применением НРК: смотрите видео

"Удав" добавил, что оружие калибра 12,7 миллиметра – очень страшное, ведь даже его звук у врага и у любого человека может вызвать шоковое состояние. И от него не спасет никакая броня.