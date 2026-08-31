Командир роти ударних НРК, NC 13 "Франк" та оператор ударних НРК, NC 13 "Удав" розповіли 24 Каналу про деталі цієї успішної операції. Військовослужбовці поділилися подробицями того, як роботизований комплекс із важким кулеметом у взаємодії з FPV-дронами повністю знешкодив російську штурмову групу.

Як DevDroid зупинив ворожий накат?

За словами захисників, усе починалося як звичайне бойове чергування. Наземний роботизований комплекс DevDroid знаходився в повній готовності та чекав команди виїхати на допомогу українським штурмовикам, однак під час очікування оператори виявили штурмову групу окупантів з шести осіб.

Українські бійці негайно розпочали атакувати окупантів на відстані до 100 метрів.

За командою ми розпочали дистанційне вогневе ураження ворожої штурмової групи та противник був деморалізований, пригнічений та притиснутий до землі. Паралельно з цим ударні FPV-дрони батальйону безпілотних систем також почали знищувати ворога,

– розповів "Франк".

Завдяки такій спільній роботі, за словами військового, всю штурмову групу з шести осіб було повністю ліквідовано. І у такий спосіб було зупинено накат на противника на українські позиції.

Уся операція тривала близько 20 хвилин, а витрати боєприпасів склали орієнтовно 400 набоїв.

Наше завдання полягало у тому, щоб зупинити та притримати окупантів, бо коли вони знерухомлені, стоять на місці, то це ідеальна ціль для БпЛА. Тому ми виконали свою задачу на всі 100%,

– наголосив "Удав".

Чим небезпечний кулемет Browning?

Наземний комплекс обладнано великокаліберним кулеметом Browning калібру 12,7 міліметра. За словами військових, ця зброя чинить високий психологічний та вогневий вплив на ворога.

Бійці зазначають, що потужність Browning перевищує кулемет калібру 7,62 приблизно в шість разів, а звичайний автомат Калашникова – понад 10 разів.

У нього така забійна сила, що від неї на полі бою дуже важко заховатися. Цей кулемет пробиває цегляні стіни, метри землі, будь-яке дерево, яке буде на шляху кулі,

– пояснив "Франк".

Ефективна дальність роботи кулемета Browning сягає до 3 кілометрів, що дозволяє українським операторам безпечно нищити ворожу техніку та живу силу з дистанції.

Військові розповіли про унікальну операцію із застосуванням НРК: дивіться відео

"Удав" додав, що зброя калібру 12,7 міліметра – дуже страшна, адже навіть її звук у ворога та у будь-якої людини може викликати шоковий стан. І від неї не врятує жодна броня.