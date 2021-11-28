Украинские военные продоменстрировали мощность Javelin – Техника войны

На полигоне "Широкий Лан" состоялись тренировки с комплексным применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Армейцы показали, на что способны Javelin, "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер".

Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнавайте в программе.

К слову В НАТО нацелились защищать Украину: как мир готовится к вторжению России

Истребители CF-18 и катера типа Island

​• Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что угроза со стороны России присутствует постоянно, начиная с 2014 года. Главная задача ВСУ – всегда быть готовыми дать отпор врагу.

​• Канадское правительство рассматривает возможность перебросить в Украину из Румынии свои истребители CF-18, а также направить в Черное море боевой корабль. Также возможно укрепление канадского военного контингента в Украине.

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​• В Одессу на борту грузового судна Ocean Grand из Соединенных Штатов прибыли 2 катера типа Island, которые получили названия "Фастов" и "Сумы". Они поступили в рамках материально-технической помощи США Украине, которая продолжается с 2014 года.

​​• На полигоне вблизи Житомира завершили обучение подразделения ДШВ. Отрабатывали боевую стрельбу и десантирование. В частности самолетами Ил-76 парашютным способом доставили несколько БМД-2 и тактический десант.

​• Минобороны объявило тендер на ремонт плавучих транспортеров на почти 18 миллионов гривен. Исполнитель должен гарантировать исправную работу специальных машин не меньше 1 года.

​• Украинские морские авиаторы получили еще 2 модернизированных вертолета Ми-8МСБ-В. Машины поступили в 10 морскую авиабригаду.

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​• Второй раз за год Россия наращивает свое военное присутствие возле границ Украины. По данным Главного управления разведки, вблизи границы Украины находятся 92 тысячи российских военных с тяжелой техникой.

Радары Leonardo Osprey и вертолеты MH-60R Seahawk

​​• Польские Bayraktar Тиви2 первые получат радары Leonardo Osprey. Компактное устройство способно работать в режиме морского наблюдения, картографирования, отслеживания движущейся цели, мониторинга ракет типа воздух-воздух.

​• Конфигурация, которая используется в польских беспилотниках, будет иметь 4 антенны для обеспечения 360-градусного покрытия. Устройство имеет максимальную дальность 200 морских миль, это около 370 километров, и может обнаруживать различные типы целей.

​​• Тайвань для военно-морских сил закупит 12 противолодочных американских вертолетов MH-60R Seahawk. Пока неизвестно, будет ли пакет содержать услуги и вооружение.

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​• Эстония закупает для сил обороны около 500 пулеметов, пистолеты Glock 17 и винтовки R-20, которые заменят АК-74. Новый пулемет частично должен заменить MG3, которые были подарены Германией.

​• Австралийский филиал BAE Systems передал армии 20 "беспилотных" гусеничных бронетранспортеров M113 AS4. Каждый броневик оснащен системой управления, которая позволяет работать автономно.

​• На испанской верфи в Картахене впервые запустили дизельные двигатели субмарины S-81 Isaac Peral. В ближайшее время проведут зарядку батарей и тестирование электрических систем, после чего Isaac Peral сможет осуществить первые погружения.

​• В столице Центральноафриканской Республики городе Банги потерпел крушение вертолет с наемниками российской ЧВК "Вагнер" на борту. Машина упала в реку. Известно, что местные рыбаки вытащили лодками на берег двоих членов экипажа.