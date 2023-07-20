Украинские военные "прогрызают" оборону россиян на Мелитопольском направлении, – Нацгвардия

Украинские защитники "прогрызают" оборону российских солдат на Мелитопольском направлении и не дают врагу вернуться на утраченные позиции.

Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович во время брифинга, информирует 24 Канал.

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На Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии совместно с подразделениями ВСУ продолжают наступление.

Контрнаступление продолжается

По словам Уршаловича, наши штурмовые группы продолжают постепенное движение на Юг и Юго-Восток в сверхтяжелых условиях заминированной местности и огневого воздействия врага.

Зафиксировано за сутки 251 обстрел из РСЗО, танков и артиллерии и 4 авиаудара.

Наши солдаты и офицеры буквально "прогрызают" оборону врага. Штурмовые группы действуют в четком взаимодействии с другими подразделениями,

– сказал Николай Уршалович.

Продвижение есть ежедневно

Отдельно он отметил инженерные подразделения, которые своими мужественными и профессиональными действиями обеспечивают успех во время наступательных действий.

"Ежедневно у нас есть продвижение на несколько сотен метров. На достигнутых рубежах наши подразделения закрепляются и не дают возможности противнику вернуть утраченные позиции с помощью контратак", – добавил он.

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