Украинские военные "прогрызают" оборону россиян на Мелитопольском направлении, – Нацгвардия
Украинские защитники "прогрызают" оборону российских солдат на Мелитопольском направлении и не дают врагу вернуться на утраченные позиции.
Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович во время брифинга, информирует 24 Канал.
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На Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии совместно с подразделениями ВСУ продолжают наступление.
Контрнаступление продолжается
По словам Уршаловича, наши штурмовые группы продолжают постепенное движение на Юг и Юго-Восток в сверхтяжелых условиях заминированной местности и огневого воздействия врага.
Зафиксировано за сутки 251 обстрел из РСЗО, танков и артиллерии и 4 авиаудара.
Наши солдаты и офицеры буквально "прогрызают" оборону врага. Штурмовые группы действуют в четком взаимодействии с другими подразделениями,
– сказал Николай Уршалович.
Продвижение есть ежедневно
Отдельно он отметил инженерные подразделения, которые своими мужественными и профессиональными действиями обеспечивают успех во время наступательных действий.
"Ежедневно у нас есть продвижение на несколько сотен метров. На достигнутых рубежах наши подразделения закрепляются и не дают возможности противнику вернуть утраченные позиции с помощью контратак", – добавил он.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Украинские защитники продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Есть успех на направлениях Малая Токмачка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино.
- Наши бойцы также продвинулись на 1 километр вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях.