Украинские военные провели деблокаду одного из населенных пунктов Николаевской области
19 марта 2022 , 19:31Читати новину українською
Источник:Суспільне Одеса
Украинским военным удалось осуществить деблокаду населенного пункта в Николаевской области. Украинская сторона смогла эвакуировать людей.
Участие в операции приняли добровольцы и Тероборона
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Пока не сообщается о населенном пункте, который удалось деблокировать.
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Участие в операции приняли:
- Одесские добровольцы в составе Движения национального сопротивления;
- военнослужащие Десантно-штурмовых войск;
- Тероборона.
Сообщается, что они совместно провели деблокаду одного из населенных пунктов Николаевской области.
Задержан диверсант
Сергей Братчук сообщил, что там эвакуировали украинских военных и раненого местного жителя.
Кроме того, удалось задержать человека, который сотрудничал с российскими военными.
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