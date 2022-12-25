Мина чуть ли не под каждым подсолнечником: россияне на Донбассе заминировали целое поле

В Донецкой области украинские военные проводят разминирование территорий. А именно – на окраине одного из сел, что было линией фронта. Здесь поле подсолнечников стало сплошным минным полем.

Саперы нашли на поле и окрестностях более 5 тысяч только противотанковых мин, сообщил 24 канал. А количество других взрывных снарядов не счесть.

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Сейчас батальон "Днепр-1" Национальной гвардии Украины очищает поля, леса, линии электросетей, огороды Донецкой области. Большинство снарядов взрывают на месте. Часть передают военным, чтобы использовать против оккупантов. Разминирование таких территорий потребует много времени, землю должны проверить несколько раз.

Для разминирования требуется много времени

По словам сапера, для разминирования полей потребуется слишком много времени – даже в следующем году это не удастся сделать. На этой территории очень много неразорванных боеприпасов, взрывоопасных предметов. Только противотанковых мин установлено более двух тысяч.

"Это не учитывая того, что устанавливались минные противотанковые заграждения. А также того, что было разбросано из российских "Ураганов", "Градов". Проходим полностью всю территорию, чтобы сельхозтехника не взорвалась. И как можно быстрее можно было приступать к обработке земли", – подчеркнул он.

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ПТМ-1 разбрасывали из кассетных боеприпасов

Военный отметил, что было заминировано захватчиками даже сельское кладбище.

Мы его раньше разминировали, но нужно будет еще контрольно пройтись, чтобы люди могли приехать к могилам своих умерших родственников.

– заметил он.

По его словам, некоторые из мин, оставленных врагом, можно использовать в дальнейшем, если у них есть неповрежденный взрыватель.

"По нашей информации здесь есть еще ПТМ-1 (противотанковая мина – 24 канал), которые разбрасываются из кассетных боеприпасов. Хотя и заявлено заводом-производителем, что они имеют самоликвидатор. Но примерно в 10-15% мин от общего количества из кассеты, как показывает практика, самоликвидатор не срабатывает", – подчеркнул он.

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