Сапери знайшли на полі та околицях понад 5 тисяч тільки протитанкових мін, повідомив 24 канал. А кількість інших вибухових снарядів без ліку.

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Зараз батальйон «Дніпро-1» Національної гвардії України очищує поля, ліси, лінії електромереж, городи на Донеччині. Більшість снарядів підривають на місці. Частину передають військовим, щоб використати проти окупантів. Розмінування таких територій потребуватиме років, землю мають перевірити по кілька раз.

Для розмінування потрібно багато часу

За словами сапера, для розмінування полів буде потрібно дуже багато часу – навіть в наступному році це не вдасться зробити. На цій території дуже велика кількість нерозірваних боєприпасів, вибухонебезпечних предметів. Тільки протитанкових мін встановлено понад двох тисяч.

"Це не враховуючи того, що ставилися мінні протитанкові загородження. А також того, що було розкидано з російських "Ураганів", "Градів". Проходимо повністю всю територію, щоб сільгосптехніка не підірвалася. І якнайшвидше можна було приступати до оброблення землі", – наголосив він.

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ПТМ-1 розкидували з касетних боєприпасів

Військовий зазначив, що було заміноване загарбниками навіть сільське кладовище.

Ми його раніше розмінували, але потрібно буде ще контрольно пройтися, щоб люди могли приїхати до могил своїх померлих родичів,

– зауважив він.

За його словами, деякі з мін, залишених ворогом, можна використовувати надалі, якщо у них є непошкодженим підривник.

"За нашою інформацією тут є ще ПТМ-1 (протитанкова міна - 24 канал), які розкидаються з касетних боєприпасів. Хоч і заявлено заводом-виробником, що вони мають само ліквідатор. Але приблизно у 10-15% мін від загальної кількості з касети, як показує практика, само ліквідатор не спрацьовує", – наголосив він.

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