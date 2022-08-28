Долеталась вражеская "птичка": видео, как украинские воины сбили российский беспилотник
Источник:Воздушное командование "Центр"
Украинские герои с утра 28 августа сбили российский беспилотник. Это произошло на юго-восточном направлении.
Украинские герои наносят врагу колоссальные потери. Воины зенитного ракетного подразделения ППК "Центр" продолжают уничтожать БПЛА оккупантов.
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Сегодня утром 28 августа воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" на юго-восточном направлении сбили очередной беспилотный летательный аппарат врага,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба воздушного командования "Центр" подчеркнула, что выпускники этого года умело и точно доказывают свою обученность. Молодые герои приобретают боевой опыт. Они вместе с опытным личным составом избивают врага.
Как украинские воины сбили российский беспилотник: смотрите видео
Потери врага
Украинские герои продолжают уничтожать врага по всем направлениям. По состоянию на 28 августа 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о 46 750 ликвидированных оккупантах. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1942 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин – 4 257 (+3) единиц;
- артиллерийских систем – 1050 (+5) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 274 единицы;
- средств ПВО – 148 единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 202 единицы
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) единиц;
- крылатых ракет – 196 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6) единиц;
- специальной техники – 99 единиц.
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