Долеталась вражеская "птичка": видео, как украинские воины сбили российский беспилотник

Украинские герои с утра 28 августа сбили российский беспилотник. Это произошло на юго-восточном направлении.

Украинские герои наносят врагу колоссальные потери. Воины зенитного ракетного подразделения ППК "Центр" продолжают уничтожать БПЛА оккупантов.

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Сегодня утром 28 августа воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" на юго-восточном направлении сбили очередной беспилотный летательный аппарат врага,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба воздушного командования "Центр" подчеркнула, что выпускники этого года умело и точно доказывают свою обученность. Молодые герои приобретают боевой опыт. Они вместе с опытным личным составом избивают врага.

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Потери врага

Украинские герои продолжают уничтожать врага по всем направлениям. По состоянию на 28 августа 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о 46 750 ликвидированных оккупантах. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1942 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 4 257 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1050 (+5) единиц;

реактивных систем залпового огня – 274 единицы;

средств ПВО – 148 единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 202 единицы

БпЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2) единиц;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3171 (+6) единиц;

специальной техники – 99 единиц.

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