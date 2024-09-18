Бегала за котиком по минному полю: история спасения 3-летней девочки на Курщине воинами ВСУ

Украинские военные увидели на минном поле в Курской области маленькую Дашу. Воины ВСУ спасли эту 3-летнюю девочку.

Об этом стало известно из из сюжета ТСН. Там рассказали историю спасения 3-летней девочки в Курской области.

Смотрите также Россия начала масштабную эвакуацию: OSINT-аналитик спрогнозировал сценарий боев на Курщине

3-летнюю девочку в Курской области спасли наши военные

В сюжете говорится, что мама девочки накануне войны уехала в Москву на заработки. Так, ее дочь и сын остались дедушкой и бабушкой в селе Казачья Локня.

Когда начались боевые действия дедушка успел вывезти только внука, а девочка осталась с бабушкой, которая уделяла ей мало внимания.

Украинские военные увидели, как маленькая девочка бегала за котиком по минному полю возле села, которое КАБами бомбят россияне. Они забрали ее и отвезли сначала в интернат в Судже, а потом разыскали не только других ее родственников, но и саму маму.

В сюжете также показали фрагмент разговора Даши с ее мамой.

Украинские военные спасли 3-летнюю девочку в Курской области: смотрите видео сюжета