Про це стало відомо із сюжету ТСН. Там розповіли історію порятунку 3-річної дівчинки на Курщині.

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3-річну дівчинку в Курській області врятували наші військові

У сюжеті ідеться, що мама дівчинки напередодні війни поїхала у Москву на заробітки. Так, її донька і син залишились дідусем і бабусею в селі Козача Локня.

Коли почалися бойові дії дідусь встиг вивезти лише онука, а дівчинка залишилась з бабусею, яка приділяла їй мало уваги.

Українські військові побачили, як маленька дівчинка бігала за котиком по мінному полі біля села, яке КАБами бомблять росіяни. Вони забрали її і відвезли спершу до інтернату в Суджі, а потім розшукали не лише інших її родичів, а й саму маму.

У сюжеті також показали фрагмент розмови Даринки з її мамою.

Українські військові врятували 3-річну дівчинку на Курщині: дивіться відео сюжету