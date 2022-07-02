Украинские военные освободили Ивановку в Херсонской области

Контрнаступление ВСУ на Юге проходит успешно. Нашим героям удалось освободить еще один населенный пункт.

Наши герои делают все для того, чтобы как можно скорее прогнать российских оккупантов из каждого украинского города и села. В некоторых направлениях воинам ВСУ уже удалось выполнить эту задачу.

Читайте также "Оккупанты относились по другому", – пограничник из "Азовстали" рассказал о плене

Освобождение Ивановки

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Южнобужском направлении российские оккупанты продолжают систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуры. Для атак враг в основном применяет ствольную и реактивную артиллерию. Также россияне не прекращают попыток осуществлять разведку с помощью БПЛА.

Однако даже несмотря на безумные потуги оккупантов нашим героям удается продвигаться вперед и приближаться к Херсону. В результате успешной операции воинам ВСУ удалось освободить населенный пункт Ивановка Херсонской области.

Война России с Украиной: последние новости

США предоставили ВСУ реактивные системы залпового огня HIMARS. Высокоточное оружие уже прекрасно себя проявило и помогает успешно бить по важнейшим позициям оккупантов и их складам с боеприпасами.

На берегу курортного города в Одесской области взорвалась мина, к сожалению, в результате детонации снаряда пострадали люди.

Смотрите также – оккупанты перестреляли друг друга: в лагере врага произошла масштабная стычка