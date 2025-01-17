Бойцы 79-й бригады взяли в плен 7 оккупантов: россияне жалуются, что не хотели быть штурмовиками

Украинским военным 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады удалось взять в плен семерых оккупантов на Новопавловском направлении. Это произошло во время того, как россияне "засели" в блиндаже после длительной атаки дронов.

После взятия в плен украинские бойцы вывели пленных в тыл и оказали домедицинскую помощь оккупантам, которые в ней нуждались. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.

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Как украинским военным удалось взять россиян в плен

В бригаде говорят, что основной задачей украинских защитников было незаметно пробраться к "норе" с оккупантами.

Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: или погибнуть от огня десантников, или сложить оружие. После коротких колебаний выбрали второе,

– добавляют в 79-й бригаде.

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По словам оккупантов, они говорили, что не пойдут в штурм даже несмотря на уголовное дело. Один из них заявил, что не представлял себя штурмовиком. Российские военные говорят, что их обещали отправить на последнюю линию обороны. Однако обманули и отправили на передний край.