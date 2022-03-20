Украинские воины 25 сутки противостоят оккупантам: какая ситуация на фронте

Уже длятся 25 сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Состояние, положение, характер действий сил обороны существенно не изменились. Наши защитники продолжают эффективно противостоять оккупантам.

Например, противовоздушная оборона ВСУ за сутки сбила 3 российских боевых вертолета.

Важно ВСУ научились сбивать не только ракеты, но и "Точку-У", – Данилов

Враг не наступает

В течение суток россияне не проводили активных наступательных действий. Враг сосредоточивал усилия на другом. В частности, пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных наемников в приграничные районы, решении хронических проблем оккупационных войск с логистикой.

Оккупанты намеренно создают гуманитарный кризис

Российские орки террористически насаждают жесткий административно-полицейский режим на временно оккупированных территориях. Таким образом они сознательно создают условия для гуманитарного кризиса.

За прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами и лекарствами. Оккупанты беспричинно не пропустили гуманитарный конвой. Они хотят принудить к коллаборационизму местное население.

При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитов, а местным предпринимателям – преференции в ведении бизнеса.

ВСУ разгромили полк российских десантников

Из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который принимал участие в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный. Он находится в госпитале.

На фоне этого командование российского черноморского флота срочно меняет 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

Боевики на Донбассе объявили мобилизацию

На оккупированной территории Донецкой области российские кураторы объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных подняли до 65 лет.

Такое будет и в оккупированной Луганской области. В Луганск, Сорокино и Должанский ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат.

Оккупанты переодеваются в форму ВСУ

Террористы продолжают откровенно нарушать международные конвенции относительно правил ведения войны. Фиксируют массовые случаи использования формы ВСУ для российских диверсий.

Кстати, Минобороны не исключает, что Россия применяет ультразвуковое оружие: