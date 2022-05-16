Украинские воины на Востоке отразили 8 вражеских атак и уничтожили почти 200 оккупантов
Украинские бойцы стойко держат оборону и наносят противнику сокрушительные потери. В сутки украинцам удалось уничтожить почти 2 сотни российских захватчиков и почти 30 единиц вражеской техники.
В Оперативно-тактической группировке "Восход" сообщили, что украинские военные на Востоке за сутки отразили 8 атак российских оккупантов. Артиллерия ВСУ наносила россиянам мощные удары по позициям и ударила по скоплению боевиков и их технике.
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В результате атаки украинских защитников россияне понесли такие потери:
- личного состава – до 178 человек;
- 5 танков;
- 7 боевых машин пехоты;
- 2 бронетранспортера;
- 2 боевых бронированных машины;
- 3 ракетные системы залпового огня;
- 1 артиллерийская система;
- 2 миномета;
- 5 артиллерийских тяжелых тягачей АТ-Т;
- 1 беспилотный аппарат.
Россияне продолжают нести потери в Украине
За 81 день войны российские оккупанты понесли колоссальные потери как личного состава, так и единиц боевой техники. Оккупанты не могут продвигаться дальше, столкнувшись с яростным сопротивлением украинцев, и теряют уже больше людей с каждым днем.
По состоянию на 16 мая российские оккупанты уже потеряли:
- 27700 человек;
- 1228 танков;
- 2974 боевых бронированных машин;
- 577 артиллерийских систем.
- 195 реактивных систем залпового огня;
- 89 средств противовоздушной обороны;
- 200 самолетов;
- 165 вертолетов;
- 427 беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня;
- 97 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2101 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 42 единицы специальной техники.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Потери российских оккупантов за сутки 15 мая
Только за минувшие сутки российские захватчики потеряли около 300 боевиков, 8 танков, 16 бронемашин и 22 артиллерийские системы. Кроме того, украинские бойцы сбили 1 вражеский вертолет и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня.
В минувшие сутки россияне также потеряли 2 крылатые ракеты, которые оперативно сбили украинские военные, и 14 единиц автомобильной техники – включая автомобильные цистерны.
Окончательные данные по потерям личного состава россиян постоянно обновляются. Ведь из-за активных боевых действий в горячих точках нельзя очень точно вести статистику.
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