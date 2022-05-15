Украинские воины отразили 5 атак на Востоке и уничтожили более 80 российских оккупантов

Россияне продолжают попытки продвинуться на Востоке и занять новые позиции. Наши защитники не дают врагу воплотить задуманное и эффективно уничтожают рашистов.

Доблестные воины ВСУ продолжают держать оборону и не давать врагу совершить прорыв. Россияне не прекращают попытки штурма и оккупаций новых территорий.

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Как прошли сутки на Востоке

В течение 15 мая на Востоке российские оккупанты шли в атаку 5 раз. Наши воины отразили наступление врага и прекратили его наступательные действия.

Героям ВСУ удалось обновить счетчик потерь личного состава россиян еще на 84 единицы. Также нашим защитникам удалось уничтожить танк, 4 БМП, АТТ, вертолет и беспилотник.

Последние новости: коротко о важном

Украина не прекращает попытки осуществить экстракцию отважных защитников Мариуполя из "Азовстали". К процессу привлечены все мировые и международные организации, разрабатываются все новые планы спасения героев. К сожалению, все упирается в российского диктатора – Путин не дает согласия на освобождение украинских героев, чей подвиг увидел весь мир.

В зоне ООС враг увеличивает интенсивность боевых и штурмовых действий. В течение суток оккупанты шли в атаку 17 раз, россияне обстреляли 23 населенных пункта. Нашим героям удалось отразить наступления рашистов и нанести им новые потери.

Сенат США определился с датой голосования по выделению Украине новой помощи на сумму в 40 миллиардов долларов. Голосование состоится в понедельник, 16 мая. Республиканец Митч Макконнелл заявил, что помощь Украине – это не благотворительность, а защита интересов США. Также он добавил, что нужно остановить головореза, начавшего войну в Европе.

Герои ВСУ держат оборону в Луганской области, но в регионе очень тяжелая ситуация. Сейчас под контролем Украины осталось только три города и прилегающие к ним населенные пункты и общины. По оценке руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, это примерно 10% всей области.

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